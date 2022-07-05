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Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 17:49

Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ, прошедшей без её участия

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ

Россия не признает легитимность решений ассамблеи ОБСЕ, которые приняты 2–6 июля этого года в Бирмингеме на 29-й Парламентской сессии, так как Москве и Минску было отказано в участии. Об этом заявил зампредседателя Госдумы, руководитель делегации РФ в организации Пётр Толстой.

"Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает её решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут всё что угодно", — отметил он.

По его словам, участники сессии посвятили обсуждению России большую часть времени, отведённого для встречи. Также они хотят включить в итоговую декларацию совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется "Агрессивная война РФ против Украины и её народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ".

Толстой подчеркнул, что все решения ассамблеи, очевидно, будут носить политизированный характер. Вице-спикер Госдумы добавил, что Россия оставляет за собой право дать должную ответную реакцию.

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Напомним, Британия отказалась выдать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2–6 июля.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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