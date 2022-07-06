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Опубликовано 6 июля 2022, 09:24

Песков заявил об отсутствии "предметных контактов" по возможному визиту папы римского в Россию

В Кремле отреагировали на слова папы римского Франциска о его желании "как можно скорее" посетить Москву. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предметных контактов по возможному визиту понтифика в нашу страну пока не было.

"Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, каких-то предметных контактов на этот счёт не было", — заявил в беседе с журналистами в среду представитель Кремля.

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Ранее папа римский заявил, что надеется после поездки в Канаду в этом месяце отправиться в Москву и Киев. По словам понтифика, он хотел бы побывать в обеих столицах, "чтобы попытаться чем-то помочь" в разрешении конфликта.

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flickr.com/Catholic Church England and Wales

Александр Юнашев
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