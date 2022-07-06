Песков заявил об отсутствии "предметных контактов" по возможному визиту папы римского в Россию

В Кремле отреагировали на слова папы римского Франциска о его желании "как можно скорее" посетить Москву. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предметных контактов по возможному визиту понтифика в нашу страну пока не было.

"Визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка. Пока, насколько я знаю, каких-то предметных контактов на этот счёт не было", — заявил в беседе с журналистами в среду представитель Кремля.