ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS
Две американские установки HIMARS уничтожены высокоточными ракетами в ходе спецоперации на Украине
Две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, поставленные украинским военным РСЗО западного образца были размещены в Малотарановке Донецкой Народной Республики.
"Уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", — добавил Конашенков.
Напомним, что американская система HIMARS неоднократно использовалась украинскими военными для удара по городам в ДНР и ЛНР. Иногда управляемые ракеты оснащаются кассетной боевой частью. В начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.
Лайф также писал, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили четыре взвода РСЗО "Ураган" и "Град", а также один взвод гаубиц "Гиацинт-Б".