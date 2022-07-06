ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS

Две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, поставленные украинским военным РСЗО западного образца были размещены в Малотарановке Донецкой Народной Республики.