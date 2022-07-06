ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 10:35
4638

ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS

Две американские установки HIMARS уничтожены высокоточными ракетами в ходе спецоперации на Украине

Две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом проинформировал журналистов в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, поставленные украинским военным РСЗО западного образца были размещены в Малотарановке Донецкой Народной Республики.

"Уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним", — добавил Конашенков.

Напомним, что американская система HIMARS неоднократно использовалась украинскими военными для удара по городам в ДНР и ЛНР. Иногда управляемые ракеты оснащаются кассетной боевой частью. В начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.

Для чего США передают ракеты HIMARS карателям из нацбата "Кракен", причастным к геноциду в Буче
Для чего США передают ракеты HIMARS карателям из нацбата "Кракен", причастным к геноциду в Буче

Лайф также писал, что в ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили четыре взвода РСЗО "Ураган" и "Град", а также один взвод гаубиц "Гиацинт-Б".

BannerImage

flickr.com/U.S. Army photo by Sgt. Steven M. Colvin

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar