ВСУ пытались перейти контрнаступление в Запорожской области, но их поразили войска ДНР из реактивных систем залпового огня "Ураган". Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

"Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе, это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось", — сказал он.

Как только украинские военные стали накапливаться, включая и живую силу, и технику, отметил Безсонов, их поразили из реактивных систем залпового огня "Ураган". Теперь в ближайшее время у ВСУ нет возможности в этом направлении переходить в контрнаступление. По словам замглавы Мининформации, на основном участке фронта идут позиционные бои, противник несёт потери. Кроме того, наращивание сил и средств продолжается в направлении Северска, Соледара и Артемьевска. А вместе с тем там идут артиллерийские дуэли, завершающиеся в пользу союзных сил.