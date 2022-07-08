Российские военные уничтожили шесть "Градов" и склад боеприпасов ВСУ в ДНР
В Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских "Градов" и склада боеприпасов в ДНР
Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили шесть боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", а также склад боеприпасов ВСУ в населённом пункте Маяки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Брифинг Игоря Конашенкова от 8 июля 2022 года. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
"В населённом пункте Маяки (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, по словам Конашенкова, были подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах таких населённых пунктов, как Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема в ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ ликвидировали до 290 украинских военных в Очакове. Также, по данным военного ведомства, там было уничтожено 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Пресс-служба Минобороны РФ