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Опубликовано 8 июля 2022, 09:42

Российские военные уничтожили шесть "Градов" и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

В Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских "Градов" и склада боеприпасов в ДНР

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили шесть боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", а также склад боеприпасов ВСУ в населённом пункте Маяки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Брифинг Игоря Конашенкова от 8 июля 2022 года. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"В населённом пункте Маяки (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, были подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах таких населённых пунктов, как Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема в ДНР.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ ликвидировали до 290 украинских военных в Очакове. Также, по данным военного ведомства, там было уничтожено 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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