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Опубликовано 8 июля 2022, 09:36

ВКС России уничтожили более 150 бойцов ВСУ и два комплекса "Точка-У" в Краматорске

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили две ракетные установки "Точка-У" и более 150 бойцов ВСУ в Краматорске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены: две пусковые установки ракетного комплекса "Точка-У" и более 150 националистов", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS, а также два склада боеприпасов к ним.

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Григорий Воронцов
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