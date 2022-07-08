Вооружённые силы России уничтожили до 290 украинских военных в районе города Очаков. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных в Очакове. Видео © Минобороны РФ

"В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — отметил он.