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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 09:24
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ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных в Очакове

Вооружённые силы России уничтожили до 290 украинских военных в районе города Очаков. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных в Очакове. Видео © Минобороны РФ

"В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", — отметил он.

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ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS

А накануне стало известно, что Киев попытался установить на острове Змеиный украинский флаг, но самолёт ВКС России ракетным ударом уничтожил часть военных ВСУ.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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