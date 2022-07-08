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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 08:53
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Корреспондент Би-би-си оказался участником провокации против журналистов из России

На фоне тяжёлых поражений ВСУ украинские спецслужбы стали распространять фейки даже против российских журналистов. В частности, объектом такой кампании Незалежной оказалась съёмочная группа военкора телеканала "Известия" Валентина Трушина.

Журналистов обвинили в "гибели российских солдат" 30 июня в районе Горловки. Там представители СМИ работали с отдельным танковым батальоном "Дизель". Однако среди военных не было российских бойцов, находились только солдаты из ДНР, пишет телеканал. Танки отработали по украинским позициям из серой зоны, вне любых позиций республики и Армии России, а затем вернулись в часть вместе с журналистами. Репортаж был опубликован на сайте издания.

Но затем в телеграм-канале журналиста "Русской службы Би-би-си", который заблокирован Роскомнадзором за распространение фейков о спецоперации, опубликовали письмо якобы солдатских матерей с требованием запретить доступ военных корреспондентов на фронт. В заявлении указывается, что после репортажа Трушнина российские позиции обстреляли ВСУ, погибло пять военных из Астрахани и трое пострадали. Однако в тот день ВС РФ не участвовали в тех сражениях, а украинские силовики получили сокрушительный удар, так и не успев открыть ответный огонь.

Обращение якобы матерей погибших и раненых украинских военных. Фото © Соцсети /i barabanch / Илья Барабанов

Обращение якобы матерей погибших и раненых украинских военных. Фото © Соцсети /i barabanch / Илья Барабанов

В заявлении также были доказательства, что его составляли не матери якобы погибших и раненых военных, а украинские спецслужбы. Например, в дате письма возле 2022 года стоит буква "р" — так пишут в Незалежной, ведь в переводе слово "рок" на русский означает "год". Ошибка допущена и в имени главы астраханского отделения Комитета солдатских матерей: Асила вместо Асыла Дихтярь. Таким образом, эти факты дают возможность предположить, что украинцы попытались составить фейк против военкора "Известий".

Позднее телеканалу в астраханском отделении Комитета солдатских матерей опровергли получение жалоб на съёмочную группу военкора. Асыла Дихтярь отметила, что авторов обращения не знает.

В Сети разоблачили фейк Зеленского об обстреле ТЦ Кременчуга российскими военными
В Сети разоблачили фейк Зеленского об обстреле ТЦ Кременчуга российскими военными

Ранее сообщалось, что ВСУ распространяют фейк о якобы подрыве ВС РФ зернохранилища под Днепром. Эта провокация создана специалистами центра информационно-психологических операций киевского режима.

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Scott Olson / Getty Images

Евгения Колесникова
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