До 80% украинских солдат в Донбассе не умеют обращаться с оружием

Подавляющее большинство граждан, мобилизованных в Вооружённые силы Украины, не имеют навыков обращения с оружием. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Речь идёт о тех бойцах ВСУ, которые сейчас воюют в Донбассе, уточнил он.