До 80% украинских солдат в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: До 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Подавляющее большинство граждан, мобилизованных в Вооружённые силы Украины, не имеют навыков обращения с оружием. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Речь идёт о тех бойцах ВСУ, которые сейчас воюют в Донбассе, уточнил он.
"По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%", — приводит слова Марочко ТАСС.
Ранее стало известно, что солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, воевавшие под Артёмовском, массово дезертировали в тыл.
Кроме того, Лайф писал, что Киев бросает на передовую заградотряды из-за нехватки бойцов первого эшелона. По данным Минобороны, 226-й батальон украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группе "Соледар".