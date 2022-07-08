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Опубликовано 8 июля 2022, 09:10

До 80% украинских солдат в Донбассе не умеют обращаться с оружием

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: До 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием

Подавляющее большинство граждан, мобилизованных в Вооружённые силы Украины, не имеют навыков обращения с оружием. Об этом заявил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Речь идёт о тех бойцах ВСУ, которые сейчас воюют в Донбассе, уточнил он.

"По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%", — приводит слова Марочко ТАСС.

Ранее стало известно, что солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины, воевавшие под Артёмовском, массово дезертировали в тыл.

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Кроме того, Лайф писал, что Киев бросает на передовую заградотряды из-за нехватки бойцов первого эшелона. По данным Минобороны, 226-й батальон украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группе "Соледар".


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