Минобороны РФ: ВСУ сокращают сроки лечения раненых для восполнения потерь
Вооружённые силы Украины сокращают сроки лечения раненых солдат для восполнения потерь в зоне боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Руководством Вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что Киев бросает на передовую заградотряды из-за нехватки бойцов первого эшелона. По данным Минобороны, 226-й батальон украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группе "Соледар".
Dmytro Smolyenko / Ukrinform / NurPhoto via Getty Images