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Опубликовано 7 июля 2022, 09:13

Минобороны РФ: ВСУ сокращают сроки лечения раненых для восполнения потерь

Вооружённые силы Украины сокращают сроки лечения раненых солдат для восполнения потерь в зоне боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Руководством Вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что Киев бросает на передовую заградотряды из-за нехватки бойцов первого эшелона. По данным Минобороны, 226-й батальон украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группе "Соледар".

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Dmytro Smolyenko / Ukrinform / NurPhoto via Getty Images

Никита Осипов
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