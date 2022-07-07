Минобороны РФ: ВСУ сокращают сроки лечения раненых для восполнения потерь

Вооружённые силы Украины сокращают сроки лечения раненых солдат для восполнения потерь в зоне боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Руководством Вооружённых сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий", — сказал он.