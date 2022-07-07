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Опубликовано 7 июля 2022, 09:12

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 350 украинских военных в районе Артёмовска

В районе Артёмовска (ДНР) уничтожено до 350 украинских военных и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом проинформировал журналистов в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.

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Лайф уже сообщал, что Киев попытался установить на острове Змеиный украинский флаг, но самолёт ВКС России ракетным ударом уничтожил часть военных ВСУ. А ранее около сотни украинских националистов было уничтожено в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона в Харькове.

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Алексей Берковиц
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