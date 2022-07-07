В Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 350 украинских военных в районе Артёмовска

В районе Артёмовска (ДНР) уничтожено до 350 украинских военных и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом проинформировал журналистов в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.