Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Минобороны РФ: Российские силы сбили украинские Су-25 и МиГ-29
За сутки Вооружённые силы России сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими истребителями Су-35С сбиты один самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населённого пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков добавил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.
Ранее Лайф писал, что две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ