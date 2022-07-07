ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 09:09

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Минобороны РФ: Российские силы сбили украинские Су-25 и МиГ-29

За сутки Вооружённые силы России сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими истребителями Су-35С сбиты один самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населённого пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод "Гиацинтов-Б"
Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод "Гиацинтов-Б"

Ранее Лайф писал, что две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar