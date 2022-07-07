Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-25

За сутки Вооружённые силы России сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими истребителями Су-35С сбиты один самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населённого пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.