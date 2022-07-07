Минобороны впервые показало видео с задействованными в спецоперации БМПТ "Терминатор"

Министерство обороны России впервые показало видео с задействованными в спецоперации на Украине новейшими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Техобслуживание боевой машины поддержки танков "Терминатор". Видео © Минобороны РФ

На кадрах показано техническое обслуживание боевой машины после выполнения задач в ходе "Операции Z". Солдаты корректируют ходовую часть "Терминатора", пополняют боезапас, а также проверяют работу башни.

"В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведётся работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колёсной и гусеничной техники", — отметили в Минобороны.