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Опубликовано 7 июля 2022, 09:03
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Минобороны впервые показало видео с задействованными в спецоперации БМПТ "Терминатор"

Министерство обороны России впервые показало видео с задействованными в спецоперации на Украине новейшими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Техобслуживание боевой машины поддержки танков "Терминатор". Видео © Минобороны РФ

На кадрах показано техническое обслуживание боевой машины после выполнения задач в ходе "Операции Z". Солдаты корректируют ходовую часть "Терминатора", пополняют боезапас, а также проверяют работу башни.

"В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведётся работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колёсной и гусеничной техники", — отметили в Минобороны.

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Ранее по поводу БМПТ "Терминатор" высказались в США, назвав их "секретным оружием Путина" в спецоперации на Украине. Американский офицер отметил превосходную защиту и оснащённость машины. В частности, она обладает новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и комбинированной бронёй, которую можно заметить на современных российских танках.

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Скрин из видео Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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