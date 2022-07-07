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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 09:00

Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод "Гиацинтов-Б"

Российские вооружённые силы в рамках контрбатарейной борьбы успешно поразили три украинских взвода РСЗО "Град" под Дзержинском, четыре артбатареи в районе Северска и взвод 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" под Горловкой на территории ДНР. Об этом проинформировал журналистов в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что две ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены высокоточным ударом Вооружённых cил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

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Алексей Берковиц
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