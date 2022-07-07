Российские военные поразили три взвода украинских "Градов" и взвод "Гиацинтов-Б"

Российские вооружённые силы в рамках контрбатарейной борьбы успешно поразили три украинских взвода РСЗО "Град" под Дзержинском, четыре артбатареи в районе Северска и взвод 152-миллиметровых гаубиц "Гиацинт-Б" под Горловкой на территории ДНР. Об этом проинформировал журналистов в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.