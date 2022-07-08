Песков объяснил слова Путина о том, что Россия ещё "всерьёз ничего не начинала на Украине"
Россия в настоящий момент задействует лишь незначительную часть своего потенциала в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние слова Владимира Путина о том, что "мы на Украине всерьёз-то ещё ничего не начинали".
"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — указал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин ответил фразой "пусть попробуют" на заявления Запада о победе над Россией на поле боя. Президент добавил, что Россия, в отличие от её оппонентов, не отказывается от мирных переговоров, и тут же предупредил, что "чем дальше, тем сложнее" им будет с нами договариваться.