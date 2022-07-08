Западные СМИ узнали о планах солдат Бундесвера взорвать Крымский мост

Двое солдат Бундесвера, предварительно похитивших оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост. Об этом сообщает издание Stern.

Свои намерения и детали по минированию и подрыву объекта двое военнослужащих Вооружённых сил Федеративной Республики Германия обсуждали по телефону. В результате расследования выяснилось, что мужчины таким образом намеревались помешать снабжению российских войск. Однако за ними уже долгое время велась слежка, передаёт агентство DPA со ссылкой на издание.

Так, выяснилось, что двое военнослужащих в составе преступной группы из ещё десяти человек начиная с прошлого года неоднократно проникали на военные объекты в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищали вооружение и оборудование.

Прокуратура немецкого города Киля в данный момент проводит расследование в отношении мужчин по подозрению в грабеже в составе организованной группы. В момент совершения преступлений четверо подозреваемых были на службе в Бундесвере.

Перед арестом в ночь на 22 мая двое военнослужащих неудачно пытались проникнуть на базу военных водолазов в Эккернфёрде, сообщает DPA. По данным правоохранителей, после этого они планировали отправиться на территорию Украины. По данным агентства, в домах двух арестованных полицейские нашли боеприпасы, оружие и взрывчатку, часть которых они намеревались продать, а другую использовать в Незалежной. С прошлого лета преступниками было совершено не менее пяти краж со взломом.