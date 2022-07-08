Обозреватель Forbes предложил Украине два варианта "уничтожения" Крымского моста

Украина могла бы попытаться уничтожить Крымский мост двумя способами: приобрести новые ракеты большей дальности или с близкого расстояния применить по-новому уже имеющееся оружие. Так считает обозреватель американского Forbes Дэвид Экс.

"Чтобы повредить пролёты, не говоря уже о том, чтобы их сбросить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько Ми-24, стреляющих ракетами, Су-27 с неуправляемыми бомбами или ТБ-2 с ракетами малой дальности", — говорится в статье.

По словам журналиста, для успеха операции ВСУ должны приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе и использовать существующее оружие по-новому.

Но есть и другой, ещё менее реалистичный способ. Для него, как утверждает обозреватель, не нужно тратиться на новое вооружение. ВСУ посоветовали отбить часть украинского побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма, а оттуда запустить часть новых противокорабельных ракет "Гарпун" иностранного производства по Крымскому мосту.