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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 06:44
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Обозреватель Forbes предложил Украине два варианта "уничтожения" Крымского моста

Украина могла бы попытаться уничтожить Крымский мост двумя способами: приобрести новые ракеты большей дальности или с близкого расстояния применить по-новому уже имеющееся оружие. Так считает обозреватель американского Forbes Дэвид Экс.

"Чтобы повредить пролёты, не говоря уже о том, чтобы их сбросить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько Ми-24, стреляющих ракетами, Су-27 с неуправляемыми бомбами или ТБ-2 с ракетами малой дальности", — говорится в статье.

По словам журналиста, для успеха операции ВСУ должны приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе и использовать существующее оружие по-новому.

Но есть и другой, ещё менее реалистичный способ. Для него, как утверждает обозреватель, не нужно тратиться на новое вооружение. ВСУ посоветовали отбить часть украинского побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма, а оттуда запустить часть новых противокорабельных ракет "Гарпун" иностранного производства по Крымскому мосту.

Сенатор Ковитиди: Крымский мост работает в штатном режиме
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Ещё в июне Сергей Лавров предрёк крах планам Украины атаковать Крымский мост. По словам главы МИД РФ, угрозы со стороны людей Владимира Зеленского берутся на заметку. Но Украина также должна иметь и военных, которые "соображают" и "могут оценить риски", подчеркнул министр.

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Евгения Колесникова
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