Лавров указал на раздвоенность позиции Запада по украинскому вопросу

Несогласованность мнений западных стран по украинскому вопросу показывает, что они заботятся не об Украине и её безопасности, а исключительно об идеологии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" (G20).

По словам дипломата, он напомнил западным коллегам обо всём, что они говорили предыдущие месяцы, и попросил их определиться, "чего они всё-таки хотят".

"Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом", — заключил Лавров.