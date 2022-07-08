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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 06:21
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Лавров указал на раздвоенность позиции Запада по украинскому вопросу

Несогласованность мнений западных стран по украинскому вопросу показывает, что они заботятся не об Украине и её безопасности, а исключительно об идеологии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" (G20).

По словам дипломата, он напомнил западным коллегам обо всём, что они говорили предыдущие месяцы, и попросил их определиться, "чего они всё-таки хотят".

"Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом", заключил Лавров.

Лавров: Если западные страны добиваются военной победы Украины, то говорить с ними не о чем
Лавров: Если западные страны добиваются военной победы Украины, то говорить с ними не о чем

Ранее Лавров указал на попытки Запада искусственно блокировать поставки российского зерна. Глава МИД РФ добавил, что Москва на министерском совещании "двадцатки" разъяснила истоки продовольственного и энергетического кризиса в мире, которые начались "не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году".

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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