Лавров: Если западные страны добиваются военной победы Украины, то говорить с ними не о чем
Если западные страны пытаются добиться военной победы Украины над Россией, а не переговоров, то с ними не о чем говорить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" (G20).
"Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем. Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу", — уверен он.
По мнению министра, западные страны заставляют Украину брать их оружие, а потом его использовать для бомбёжек городов, уничтожение мирных жителей. Такие действия Россия наблюдает каждый день и не может смириться с этим, сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров указал на попытки Запада искусственно блокировать поставки российского зерна. Глава МИД РФ добавил, что Москва на министерском совещании "двадцатки" разъяснила истоки продовольственного и энергетического кризиса в мире, которые начались "не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году".