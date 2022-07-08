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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 06:09

Лавров: Если западные страны добиваются военной победы Украины, то говорить с ними не о чем

Если западные страны пытаются добиться военной победы Украины над Россией, а не переговоров, то с ними не о чем говорить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран "Большой двадцатки" (G20).

"Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем. Потому что он этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу", — уверен он.

По мнению министра, западные страны заставляют Украину брать их оружие, а потом его использовать для бомбёжек городов, уничтожение мирных жителей. Такие действия Россия наблюдает каждый день и не может смириться с этим, сказал Лавров.

Путин ответил тем, кто хочет победить Россию на поле боя
Путин ответил тем, кто хочет победить Россию на поле боя

Ранее Сергей Лавров указал на попытки Запада искусственно блокировать поставки российского зерна. Глава МИД РФ добавил, что Москва на министерском совещании "двадцатки" разъяснила истоки продовольственного и энергетического кризиса в мире, которые начались "не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году".

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Сайт МИД России

Евгения Колесникова
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