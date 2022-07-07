Путин ответил тем, кто хочет победить Россию на поле боя

Президент Владимир Путин ответил фразой "пусть попробуют" на заявления Запада о победе над Россией на поле боя. Заявление прозвучало на встрече с лидерами фракций в четверг, 7 июля.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия, в отличие от её оппонентов, не отказывается от мирных переговоров, и тут же предупредил, что "чем дальше, тем сложнее" им будет с нами договариваться.