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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 17:14
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Путин ответил тем, кто хочет победить Россию на поле боя

Путин ответил на чаяния Запада о военной победе над Россией фразой "пусть попробуют"

Президент Владимир Путин ответил фразой "пусть попробуют" на заявления Запада о победе над Россией на поле боя. Заявление прозвучало на встрече с лидерами фракций в четверг, 7 июля.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия, в отличие от её оппонентов, не отказывается от мирных переговоров, и тут же предупредил, что "чем дальше, тем сложнее" им будет с нами договариваться.

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Ранее в ходе той же встречи Путин отметил, что межпартийные разногласия для депутатов, как для настоящих патриотов, в сложный период ушли на второй план. "Партий у нас много, а Родина — одна", — сказал глава государства.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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