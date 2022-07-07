Путин поблагодарил лидеров фракций Госдумы за решительную и согласованную работу после 24 февраля

С началом специальной военной операции на Украине всем ветвям власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в четверг, 7 июля. По оценке главы государства, именно этим критериям и отвечала работа парламентариев в ходе прошедшей весенней сессии.

"Считаю, что результаты работы весьма достойные, важные и значимые для людей, для всего Российского государства, для защиты наших национальных интересов и обеспечения суверенного устойчивого эффективного развития страны", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эта думская сессия была насыщенной, напряжённой и очень ответственной, исходя из масштаба и сложности задач.

"После 24 февраля, когда началась специальная военная операция, всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что так вы и работали", — резюмировал президент.