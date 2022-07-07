Путин: Россия не отказывается от переговоров, но чем дальше, тем сложнее будет их вести

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной, и напомнил Киеву, чем грозит затягивание процесса.

"Мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", — подчеркнул глава государства.