ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 17:06

Путин: Россия не отказывается от переговоров, но чем дальше, тем сложнее будет их вести

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной, и напомнил Киеву, чем грозит затягивание процесса.

"Мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", — подчеркнул глава государства.

Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях
Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров". По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы". В Кремле же выразили надежду, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и тогда переговоры возобновятся.

BannerImage

ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar