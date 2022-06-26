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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 19:06

Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях

Россия уже говорила о реалистичных условиях переговоров с Украиной, они известны. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Переговоры на реалистичных условиях. Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции", — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что на других условиях Москва не будет вести переговоры, так как "красную черту", по её словам, перешёл именно Киев.

Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях
Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях

Ранее Матвиенко заявила, что после спецоперации уже никто и никогда не сможет угрожать России. По словам спикера Совфеда, в свете последних событий становится особенно понятно, насколько важными и своевременными оказались принятые в марте 2014 года решения по Крыму.

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ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов
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