Матвиенко: Россия будет вести переговоры с Украиной на реалистичных условиях
Россия уже говорила о реалистичных условиях переговоров с Украиной, они известны. Об этом в эфире белорусского телеканала СТВ заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Переговоры на реалистичных условиях. Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции", — сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что на других условиях Москва не будет вести переговоры, так как "красную черту", по её словам, перешёл именно Киев.
Ранее Матвиенко заявила, что после спецоперации уже никто и никогда не сможет угрожать России. По словам спикера Совфеда, в свете последних событий становится особенно понятно, насколько важными и своевременными оказались принятые в марте 2014 года решения по Крыму.
ТАСС / Егор Алеев