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Опубликовано 5 мая 2022, 15:11
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Волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава погиб при подрыве на мине

Волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава. Фото © Telegram/SHOT

Волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава. Фото © Telegram/SHOT

Вместе с активистом в этот момент в машине были друзья. Они выжили, но на всю жизнь остались инвалидами.

Под посёлком Сартана в Донецкой Народной Республике погиб 36-летний волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло, когда он вёз мирному населению гуманитарную помощь. Его машина подорвалась на противотанковой мине, вследствие чего Левани погиб. Вместе с ним также были друзья, которые выжили, но на всю жизнь остались инвалидами. В результате подрыва им оторвало конечности, сейчас все находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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Ранее глава ДНР сообщил о гибели командира разведроты батальона "Спарта". В боях по защите Донбасса он участвовал с 2014 года, заметил Денис Пушилин. Погибший оборонял Славянск, а также воевал под Шахтёрском, Миусинском и Иловайском.

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Николь Вербер
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