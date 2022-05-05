Волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава погиб при подрыве на мине

Вместе с активистом в этот момент в машине были друзья. Они выжили, но на всю жизнь остались инвалидами.

Под посёлком Сартана в Донецкой Народной Республике погиб 36-летний волонтёр Внедорожного клуба Донбасса Левани Читанава. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло, когда он вёз мирному населению гуманитарную помощь. Его машина подорвалась на противотанковой мине, вследствие чего Левани погиб. Вместе с ним также были друзья, которые выжили, но на всю жизнь остались инвалидами. В результате подрыва им оторвало конечности, сейчас все находятся в больнице в тяжёлом состоянии.