Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на видео

В Сети появилось видео момента удара ВСУ по Новой Каховке Херсонской области. На кадрах запечатлено, как мощной взрывной волной выбило окна и двери здания.

Кроме того, на видео очевиден масштаб возгорания на складах с селитрой, произошедшего после атаки. Можно заметить, как после атаки начинается детонация.