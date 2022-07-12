Момент удара ВСУ по Новой Каховке попал на видео
В Сети появилось видео момента удара ВСУ по Новой Каховке Херсонской области. На кадрах запечатлено, как мощной взрывной волной выбило окна и двери здания.
Момент удара ВСУ по Новой Каховке. Видео © TikTok / nookddd
Кроме того, на видео очевиден масштаб возгорания на складах с селитрой, произошедшего после атаки. Можно заметить, как после атаки начинается детонация.
Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное количество жертв станет известно после разбора завалов. На данный момент из-под обломков уже извлекли шестерых детей.
TikTok / nookddd