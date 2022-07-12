Атаку ВСУ на Новую Каховку сравнили со взрывом в порту Бейрута

Удар ВСУ по Новой Каховке практически повторил взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, жертвами которого стали 190 человек. Об этом РИА "Новости" сказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что те, кто причастен к атаке, зная, что на городских складах хранилась селитра, хотели нанести как можно больший ущерб. По его утверждению, приказ о нанесении удара по Новой Каховке отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.