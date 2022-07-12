Атаку ВСУ на Новую Каховку сравнили со взрывом в порту Бейрута
Глава администрации сравнил обстрел Новой Каховки со взрывом в порту Бейрута
Владимир Леонтьев на фоне разрушений после удара ВСУ. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Удар ВСУ по Новой Каховке практически повторил взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, жертвами которого стали 190 человек. Об этом РИА "Новости" сказал глава администрации района Владимир Леонтьев.
Он подчеркнул, что те, кто причастен к атаке, зная, что на городских складах хранилась селитра, хотели нанести как можно больший ущерб. По его утверждению, приказ о нанесении удара по Новой Каховке отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.
"Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств [Украины Алексей] Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского. Поэтому я могу только предполагать, что ждёт жителей дальше", — пояснил Леонтьев.
Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов. На данный момент из-под обломков уже извлекли шестерых детей.