Пострадавшей при взрыве в Мелитополе девушке оформили гражданство РФ в особом порядке

Девушка, которая пострадала в результате взрыва возле здания ГО УМВД в Мелитополе, получила российское гражданство в особом порядке, пока лежала в больнице. Об этом пишет ТАСС.

"Девочка, которая лежала в больнице, — её обеспечили гражданством, ей не пришлось стоять в очереди", — сообщил агентству замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Он похвалил сотрудников ФМС России и Запорожской области, ведь они трудятся не покладая рук, а ещё входят в положение каждого человека с особым трепетом. Но это не единичный случай. Селиванов также рассказал, что онкобольной женщине не успели провести операцию в Крыму, а в Минздраве полуострова уже принялись оформлять ей полис ОМС РФ. Этому поспособствовала Федеральная миграционная служба, отметил он.