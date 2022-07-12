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Опубликовано 12 июля 2022, 07:14

Пострадавшей при взрыве в Мелитополе девушке оформили гражданство РФ в особом порядке

Пострадавшая при взрыве у здания МВД в Мелитополе получила гражданство РФ в особом порядке

Девушка, которая пострадала в результате взрыва возле здания ГО УМВД в Мелитополе, получила российское гражданство в особом порядке, пока лежала в больнице. Об этом пишет ТАСС.

"Девочка, которая лежала в больнице, — её обеспечили гражданством, ей не пришлось стоять в очереди", — сообщил агентству замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Он похвалил сотрудников ФМС России и Запорожской области, ведь они трудятся не покладая рук, а ещё входят в положение каждого человека с особым трепетом. Но это не единичный случай. Селиванов также рассказал, что онкобольной женщине не успели провести операцию в Крыму, а в Минздраве полуострова уже принялись оформлять ей полис ОМС РФ. Этому поспособствовала Федеральная миграционная служба, отметил он.

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Напомним, 12 июня украинские боевики устроили взрыв около здания ГО УМВД в Мелитополе. В результате теракта пострадало два человека: проходившая мимо девушка, а также мужчина, который получил ранение спины. Однако позднее число пострадавших возросло до четырёх. При этом установлено, что мощность взрывного устройства составляла 700–800 граммов в тротиловом эквиваленте. Позднее СК взялся за расследование происшествия.

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Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Евгения Колесникова
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