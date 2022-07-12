ВСУ нужно отогнать от Днепра, чтобы жители Донбасса были в безопасности, заявили в ЛНР
В НМ ЛНР заявили о необходимости отогнать ВСУ от Днепра для безопасности жителей Донбасса
Линию соприкосновения необходимо отодвинуть до Киевской области, чтобы обеспечить безопасность жителям Донбасса. Об этом в эфире телеканала RT заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Противника надо отогнать до Днепра, и тогда можно будет говорить о том, что мы будем в полной безопасности", — сказал он.
Офицер подчеркнул, что опасность для жителей Донбасса будет сохраняться до тех пор, пока ВСУ не будут отодвинуты на расстояние, не позволяющее бойцам Незалежной наносить удары по региону из дальнобойного оружия. Но при этом на Украине уже заявляют о поставках ракет для HIMARS.
"[Их дальнобойность составит] 120–300 км — такие ракеты могут наносить весьма существенный урон глубоко в тылу Луганской Народной Республики", — добавил он.
Ранее стало известно, что союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, линия фронта продвинулась "далеко вперёд".
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