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Опубликовано 11 июля 2022, 05:42
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Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР

НМ ЛНР: Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР

Населённые пункты Владимировка и Триполье Донецкой Народной Республики освобождены от украинских военных Вооружёнными силами РФ и войсками ЛНР, а также шестым казачьим полком. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР сообщили о взятии под контроль Владимировки и Триполья в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

"Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком", — сообщил Филипоненко.

По его словам, линия фронта продвинулась "далеко вперёд", а подразделения НМ ЛНР продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики.

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Напомним, недавно союзные силы взяли под контроль посёлок Клиновое в ДНР, теперь они ведут активное наступление на город Артёмовск. ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артёмовском и Соледаром, готовясь к обороне городов. По данным Народной милиции ЛНР, к работам по строительству укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан.

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Telegram / Народная милиция ЛНР

Оксана Попова
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