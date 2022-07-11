Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР

Населённые пункты Владимировка и Триполье Донецкой Народной Республики освобождены от украинских военных Вооружёнными силами РФ и войсками ЛНР, а также шестым казачьим полком. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР сообщили о взятии под контроль Владимировки и Триполья в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

По его словам, линия фронта продвинулась "далеко вперёд", а подразделения НМ ЛНР продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики.

Напомним, недавно союзные силы взяли под контроль посёлок Клиновое в ДНР, теперь они ведут активное наступление на город Артёмовск. ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артёмовском и Соледаром, готовясь к обороне городов. По данным Народной милиции ЛНР, к работам по строительству укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан.