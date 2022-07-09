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Опубликовано 8 июля 2022, 23:59
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Союзные войска взяли под контроль Клиновое в ДНР и наступают на Артёмовск

В НМ ЛНР сообщили о взятии под контроль посёлка Клиновое и наступлении на Артёмовск

Союзные силы взяли под контроль посёлок Клиновое в ДНР и ведут активное наступление на город Артёмовск. Об этом со ссылкой на силовые структуры ЛНР сообщает ТАСС.

"В районе Артёмовска идёт активное наступление союзных сил. Населённый пункт Клиновое уже под полным нашим контролем. Идёт активное наступление также у села Весёлая Долина, это в пяти километрах от Артёмовска", — сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артёмовском и Соледаром, готовясь к обороне городов. К работам по строительству новых укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан, сообщил агентству офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

До 80% украинских солдат в Донбассе не умеют обращаться с оружием
До 80% украинских солдат в Донбассе не умеют обращаться с оружием

Ранее Лайф сообщал, что в районе Артёмовска было уничтожено до 350 украинских военных и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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ТАСС / Красильников Станислав

Светлана Шумакова
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