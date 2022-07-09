Кто заставит Зеленского передать территории Украины в состав России Киевский режим продолжает утверждать, что не уступит территории России, однако повлиять на Зеленского есть кому и всё зависит только от них. 58375 58375 Фото © Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отрываться от реальности. На этот раз он заявил, что Незалежная не уступит свои территории России. Кроме того, он уверяет, что не откажется от этой позиции. Глава государства, вероятно, не открывал давно сводок и не понимает, что дальше будет только хуже.

Освобождённые территории

Уже сейчас Украина осталась без бывшей Луганской и Херсонской областей. Также союзным силам удалось освободить часть Донбасса, Запорожья и Слобожанщины. Про Крым уже даже не стоит вести речь, так как он, объявив о своём суверенитете, ещё в 2014 году вернулся в Россию. Все эти земли Зеленский хочет вернуть обратно.

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По его словам, украинцы не готовы отдать свои земли. Интересно, что он не сказал о русских, татарах, евреях, венграх и других народах, населяющих Украину. Вероятно, понимает, что они не очень согласны с проживанием в составе страны, развернувшей террор против собственного населения.

Мантру о неделимости Украины можно повторять сколько угодно, однако продвижение российских войск заставляет изменить свою позицию. Но это требует согласования с Вашингтоном.

Ход России

Изначально Россия предлагала Украине признать независимость республик Донбасса и отказаться от Крыма, но в Киеве посчитали, что это неприемлемо. Территориальная целостность и всё такое. Теперь же вся Украина начинает рассыпаться, и чем дальше, тем хуже. Не факт, что венгерские войска не зайдут в Закарпатье, польские и белорусские — на Западную Украину. Это будет означать уничтожение государства.

Российская сторона утверждает, что всё зависит от воли самих граждан. И механизм прост — референдум. Именно этот инструмент является главным козырем в руках России. Пожалуйста, пусть приезжают наблюдатели из Киева, Брюсселя и Вашингтона. Для них будет сюрпризом, что местные жители говорят на русском языке и в положительном ключе отзываются об интеграции с восточным соседом.

Позиция Запада

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Сейчас киевский режим находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, есть США и их поддержка, а также Великобритания, правительство которой разжигало войну. Однако правительство Джонсона само сгорело, а в Вашингтоне всё чаще раздаются голоса о невозможности победы Украины в конфликте с Россией. То есть поддержка вроде бы и есть, а вроде бы и нет.

Зрада пришла, откуда её не ждали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в День России заявил, что территориальные уступки возможны.

— Мир на Украине возможен. Вопрос лишь в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир. Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией. И это очень сложная моральная дилемма, — сказал Столтенберг.

Да, выбор для Зеленского сложный. Для сохранения остатков Украины ему необходимо принять непопулярное решение.

В Европе ситуация не лучше. Французский политик Николя Бавере заявил, что Германия, Италия и Франция выступают за урегулирование вооружённого конфликта, но для этого Украине придётся отдать часть территорий.

В США тоже наблюдаются сомнения в том, что Украина сможет сохраниться в общепризнанных границах. Американский президент Джо Байден считает, что часть регионов можно и отдать, но решать Киеву самому.

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— Именно им выносить своё итоговое решение о возможных территориальных уступках. Мы не можем говорить об Украине без Украины, — говорил в марте Байден.

Ему вторят экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард и подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Они написали совместную статью, где отметили, что переговоры должны продолжаться. В них будет обсуждаться изменение границ. Для Украины это непривлекательно, потому что затягивание этого вопроса только усугубит положение. Габбард и Дэвис считают, что Зеленский не понимает, что Украина не в силах вернуть утраченное.

— Если изменения на земле не влияют на позицию руководства, то это значит, что оно под внешним управлением и исходит из других принципов, которые не соотносятся с реальным положением вещей. Влияние на Зеленского оказывают извне, а не обстоятельства сегодняшнего дня, — предполагает посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Эксперты считают, что повлиять на действующий киевский режим может только позиция США.

— Зеленский не является самостоятельной фигурой, которая сегодня имеет возможность принимать решения. У него есть пул западных кураторов, диктующих ему позицию и действия. В первую очередь это США, на которые Зеленский опирается, — рассказал Лайфу экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Союзные силы дают понять Зеленскому, что останавливаться никто не собирается. Президенту Украины об этом говорят и его западные кураторы, но он пребывает в своём кокаиновом мирке, где Украина ещё в границах 1991 года.

— Зеленский — человек, не принимающий стратегических решений. Рассчитывать на то, что мы будем что-то ему доказывать, — бессмысленно. Если и будут реальные договорённости, то только между Россией и США. Украине предстоит только подписать условия, которые согласуют на более высоком уровне, — пояснил военный эксперт Борис Рожин.

Похоже, что только российский флаг над офисом президента в Киеве вразумит Зеленского, если это раньше не сделают его западные кураторы.

Фото © Drew Angerer / Getty Images Когда президент Украины изменит свою позицию? 0 Когда российские войска будут в Киеве Сразу после указания из США Когда в страну зайдут другие иностранные войска

Авторы Даниил Черных