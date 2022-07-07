Почему в Европе не признают, что давно воюют с Россией Что действительно стоит за высказываниями Жозепа Борреля о нежелании Европы воевать с Российской Федерацией. 7981 7981 Солдаты принимают участие в тренировочной демонстрации с многонациональной боевой группой НАТО. Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

6 июля глава европейской дипломатии (если таковая там ещё осталась в её классическом понимании) Жозеп Боррель "родил" поразительно наивное высказывание. Дескать, Евросоюз не воевал и не собирается воевать против России. Да и вообще в нынешнем украинском конфликте он как будто ни при чём.

— Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции, — сказал он в интервью японскому изданию Yomiuri.

Я не я, и хата не моя

На неискушённых в политических вопросах слушателей эти слова, возможно, и произведут некий эффект — Европа действительно не объявляла войну России, не направляла свои войска на Украину, чтобы помочь киевскому режиму и нацистам остановить спецоперацию. Но это только если рассматривать войну в очень узком и примитивном смысле — прямое столкновение солдат на поле боя.

Украинские военнослужащие едут на танке к полю боя в прифронтовой полосе Северска. Фото © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

На самом деле Европа давно ведёт против России самую настоящую войну на уничтожение, используя для этого косвенные и ухищрённые методы. От мыслей о прямых столкновениях с Россией, обладающей одной из мощнейших армий мира и ядерным оружием, у Брюсселя начинаются дрожь в коленках и бессонница. Поэтому и воевать пытаются "до последнего украинца", а не европейца, стремясь примерить даже маску "миротворцев" в лице Макрона и Шольца.

Поэтому европейским чиновникам сейчас только и остаётся, что невинно хлопать глазами в надежде на короткую память россиян. Но мы прекрасно помним и фиксируем всё европейское "неучастие в войне с Россией".

Косвенная война

За четыре месяца военной спецоперации Запад поставил или обязался поставить Киеву вооружение, военную технику и средства на военные цели на общую сумму примерно 38,5 миллиарда долларов. Это больше, чем выделили на собственные военные расходы в прошлом году, например, Италия, Австралия, Канада или Польша.

Уже в марте этого года Эстония и Польша отправили тяжёлое вооружение на Украину. Другие страны ЕС вели себя более осторожно и отправили Киеву или пехотное оружие, или переносные противотанковые ракетные комплексы (например, Javelin, NLAW или пусковые установки MILAN).

В апреле Чехия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Дания, Литва, Испания, Португалия, Словакия и Латвия присоединились к наиболее агрессивным полякам и стали вместе с ними поставлять Киеву тяжёлое вооружение.

Так, в десятку стран, которые оказали режиму Зеленского наибольшую военную помощь, входят Польша, Германия, Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты "Джавелин", и другую военную технику. Фото © Getty Images / Sean Gallup

— Европа действительно не собирается воевать с Россией в полном смысле этого слова — с помощью своих солдат. Они для этого используют украинцев. Сама же Европа участвует в войне в косвенной форме — поставками вооружений. Да и от самой Европы там мало что зависит — все решения принимаются в Вашингтоне. Этим объясняются и скандальные высказывания посла Украины в Германии в адрес Берлина: там считают, что немцы, как и украинцы, вассалы Вашингтона. Поэтому они и позволяют себе хамить друг другу, но не начальнику, — прокомментировал заявление Борреля замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Финансирование военной сферы и поставки вооружений все последние месяцы сопровождались агрессивными высказываниями европейских политиков и стремлением разрушить экономику России.

Так, наша страна оказалась историческим рекордсменом по масштабу западных санкций, направленных на её разрушение и страдание миллионов граждан. Пока, правда, это не удаётся ни Европе, ни США: там последствия их же санкций ощущаются куда жёстче, чем в самой России, которая в целом продолжает жить обычной жизнью, как до 24 февраля.

— Факты показывают, что Европа экономически давно уже воюет с Россией и прямо об этом говорит. Воюет на уничтожение российской экономики. Боррель либо прикидывается дураком, либо таковым и является. Что касается военной части — Европа воюет путём поставок оружия. Брюссель открыто провозглашает, что Европе нужна война до победы над Россией, — заявил Лайфу политолог и журналист Валерий Третьяков.

За всё надо будет платить

Косвенная война, выражающаяся в экономическом давлении и поставках оружия украинским военным, из которого они убивают жителей Донбасса, а порой пытаются атаковать и территорию России, не забудется после окончания спецоперации.

— Если сравнивать слова Борреля с реальностью, то его заявления — обычное лицемерие, которое демонстрирует не только он, но и другие европейские политики. Они воюют с Россией и прекрасно это понимают. И Боррелю не удастся избавиться от ответственности за это. Все, кто помогал фашистскому режиму, запятнают себя кровью жителей Донбасса, всеми страданиями народа Украины. Будет время, когда их всех будут судить за пособничество фашистам, — считает политтехнолог Олег Матвейчев.

Фото © shutterstock Почему Жозеп Боррель говорит неправду о войне с Россией? 0 Чтобы выглядеть "нейтральной стороной" и "миротворцем" Он действительно не понимает, что ЕС давно включился в украинский конфликт Чтобы не отворачивать от себя европейские элиты, выступающие против войны

Авторы Михаил Краснов