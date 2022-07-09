Какие цели в Киеве поразят российские ракеты Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков — о том, по каким "центрам принятия решений" может быть нанесён удар. 22060 22060 Фото © Shutterstock

Донецк и прилегающие населённые пункты систематически подвергаются ударам артиллерии ВСУ. За прошедшие несколько дней интенсивность этих ударов резко возросла. Ежедневно по Донбассу тяжёлая артиллерия и реактивные системы залпового огня ВСУ выпускают несколько сотен снарядов. Ежедневно гибнут люди, многие получают ранения.

Однако киевский режим теперь не ограничивается ударами по жилым районам ДНР и ЛНР. Периодически удары стали наноситься и по приграничным районам Российской Федерации, в частности по Белгороду, Белгородской и Курской областям. Несколько дней назад такой удар стал весьма масштабным — было повреждено 11 зданий в самом Белгороде, несколько человек погибло.

Между тем ещё с момента первых ударов по нашей территории представителями руководства ВС РФ было заявлено, что если такие удары будут продолжаться, то Россия ответит по "центрам принятия решений". Некоторое время назад после очередного удара заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев ещё раз пригрозил таким ответным ударом.

Без ответа

Пока по центрам принятия политических решений на территории Украины ударов не наносилось. Вместо этого группировка российских войск на Украине значительно усилила контрбатарейную борьбу, укрепила противовоздушную оборону приграничных районов. Были приняты меры и в области гражданской обороны, в частности значительная часть населения была эвакуирована из опасных районов.

Тем не менее обещание нанести удары по "центрам принятия решений" прозвучало, и, естественно, возникает вопрос: по каким объектам в этой связи могут быть нанесены удары и к каким последствиям — политическим и военно-стратегическим — это приведёт?

Цели в Киеве

Прежде всего надо понимать, что такие удары будут иметь большое политическое значение. Это связано с тем, что, судя по характеру борьбы, Вооружённые силы РФ сильно ограничены политическими и гуманитарными рамками. Так, по объектам системы государственного и военного управления высшего звена удары ещё не наносились. Хотя с военной точки зрения это было бы вполне естественным шагом. Видимо, их поражение относится к некой красной линии, которую по политическим причинам наша страна не желает пересекать.

По этой причине можно говорить о возможности первоначального нанесения ограниченного демонстративного удара по некоторым объектам из числа тех, в отношении которых можно сказать, что это "центры принятия решений". При этом особо надо подчеркнуть, что первые такие удары должны иметь прежде всего демонстративное политическое значение, показывающее решимость нашей страны перейти к более радикальным действиям. При этом важно, чтобы Россию не обвинили в нанесении ударов по гражданским объектам, имеющим социальное значение.

Из этих требований следует, что целесообразными целями первых демонстративных ударов по "центрам принятия решений" должны быть здания Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, центральных органов управления СБУ и МВД, а также защищённые пункты управления высшего звена ВСУ.

Парализовать ВСУ

Наибольший эффект может дать удар по зданию Генерального штаба ВСУ, особенно если он будет нанесён днём, без предупреждения, когда в нём находится основная часть личного состава. Удар двумя-четырьмя высокоточными ракетами типа "Калибр" или ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью обеспечит полное разрушение этого здания с гибелью большей части находящихся в нём сотрудников, в том числе и высших должностных лиц. При этом будет уничтожена в результате неизбежного пожара значительная часть документации, имеющей большое значение для оперативного планирования применения ВСУ, погибнет квалифицированный офицерский состав органов оперативного планирования. Полностью будет выведена из строя автоматизированная система управления, а также отдельно используемые средства компьютерной поддержки принятия решений и планирования. В результате деятельность высших органов управления ВСУ будет парализована на достаточно длительное время. А для политического руководства Украины станет понятно, что Россия при продолжении попыток нанесения ударов по территории нашей страны может реально нанести уничтожающий удар уже по политическому руководству Украины.

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС Когда российские войска ударят по "центрам принятия решения"? 0 После массированного обстрела территории РФ Они сделают это нежданно Ударов не будет

Авторы Константин Сивков