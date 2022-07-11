Мирошник сообщил об украинских заградотрядах в Северске

Украинские войска удерживают Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР) только при помощи заградотрядов. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Накануне, по его словам, союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, наступление идёт с севера города. Мирошник сослался на местных жителей, которые отмечали, что боевики из Северска всё больше скрытно перемещаются в пригород.

"Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске", — написал Мирошник в "Телеграме".

Посол ЛНР рассказал, что в Северске в настоящее время остаются подразделения тербатов и "наскоро мобилизованных нацгвардейцев". Более-менее обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска, сказал он.

"Боевики "Азова", "Правого сектора"* и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают "побратимов" при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев при попытке к бегству. Вспыхивают перестрелки между "своими", — сообщил дипломат.

Мирошник добавил, что подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды Северска, где боевики "нарыли целые укрепрайоны". Союзные штурмовые подразделения ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города, заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских артиллеристов в Славянске. В результате было ликвидировано до 100 бойцов ВСУ. Также уничтожено свыше 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".