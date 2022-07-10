ВС России уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в ходе "Операции Z"

Вооружённые силы России за сутки уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в районе Константиновки, сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка", — уточнил офицер.

В общей сложности поражение потерпели подразделения артиллерии ВСУ на огневых позициях в 42 районах. В 143 районах нанесены удары по живой силе и военной технике Вооружённых сил Украины.