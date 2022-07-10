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Опубликовано 10 июля 2022, 10:26

ВС России уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в ходе "Операции Z"

Вооружённые силы России за сутки уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в районе Константиновки, сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", а также в районе Константиновки два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка", уточнил офицер.

В общей сложности поражение потерпели подразделения артиллерии ВСУ на огневых позициях в 42 районах. В 143 районах нанесены удары по живой силе и военной технике Вооружённых сил Украины.

Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили более 1,5 тысячи беспилотников ВСУ с начала "Операции Z". А ещё выяснилось, что российские военные ликвидировали 239 самолётов, 137 вертолётов, 3994 танка и другие бронированные машины.

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Getty Images / Lennart Preiss

Ольга Пасынкова
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