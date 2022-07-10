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Опубликовано 10 июля 2022, 09:31

ВСУ за 15 минут обстреляли из танка Александровку и Донецк

Военнослужащие ВСУ обстреляли Александровку минами калибра 120 мм и Донецк десятью выстрелами из танка. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 мм; Донецк (Петровский район): произведено 10 выстрелов из танка", — говорится в сообщении.

Обстрел Александровки был произведён в 10:30 утра, а Донецка — в 10:45. Кроме того, ВСУ атаковали Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР четырьмя ракетами из БМ-27 "Ураган".

Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS. Сегодня ВСУ снова обстреляли этот населённый пункт из американского ракетного комплекса.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Григорий Воронцов
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