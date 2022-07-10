ВСУ за 15 минут обстреляли из танка Александровку и Донецк

Военнослужащие ВСУ обстреляли Александровку минами калибра 120 мм и Донецк десятью выстрелами из танка. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александровки был произведён в 10:30 утра, а Донецка — в 10:45. Кроме того, ВСУ атаковали Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР четырьмя ракетами из БМ-27 "Ураган".