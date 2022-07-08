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Опубликовано 8 июля 2022, 18:34

Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирной жительницы после обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 г.р. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.

Кулемзин добавил, что из-за ударов ВСУ пострадала инфраструктура Донецка. Так, у городской котельной повреждено остекление, а вблизи овощной базы снаряды задели машины, в результате чего некоторые из них загорелись.

Также мэр опубликовал фото, сделанное рядом с овощной базой и заправкой в Кировском районе Донецка. На кадре видно, что в небо поднимается столб чёрного дыма, а вблизи находятся жилые дома.

Кадр, сделанный вблизи овощной базы и заправки в Кировском районе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Кадр, сделанный вблизи овощной базы и заправки в Кировском районе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ пригорода Горловки
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ пригорода Горловки

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке. В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, что прямым попаданием снаряда был разрушен холл учреждения.

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Telegram / Алексей КулемZин

Никита Осипов
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