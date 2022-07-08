Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла мирная жительница. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района по улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 г.р. Смерть наступила до прибытия скорой помощи", — написал он.

Кулемзин добавил, что из-за ударов ВСУ пострадала инфраструктура Донецка. Так, у городской котельной повреждено остекление, а вблизи овощной базы снаряды задели машины, в результате чего некоторые из них загорелись.

Также мэр опубликовал фото, сделанное рядом с овощной базой и заправкой в Кировском районе Донецка. На кадре видно, что в небо поднимается столб чёрного дыма, а вблизи находятся жилые дома.

Кадр, сделанный вблизи овощной базы и заправки в Кировском районе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин