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Опубликовано 8 июля 2022, 17:30

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ пригорода Горловки

Мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Пантелеймоновка, который находится в пригороде Горловки, со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

"К величайшему сожалению, в горловском посёлке Пантелеймоновка <…> погиб мирный житель", — написал он в телеграм-канале.

Обстрел был зафиксирован в 13:30 по местному времени (совпадает с мск). Украинские силовики применили артиллерию калибра стандарта НАТО 15 мм, выпустив шесть снарядов. Как уточнил Приходько, разрыв боеприпаса был зафиксирован около школы.

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Ранее Лайф рассказывал, что десять человек пострадали при обстреле ВСУ в Горловке. В числе раненых ребёнок. В Сети также появились кадры с места: в домах выбиты окна и даже части стен, местная жительница показывает дым от упавшего снаряда на аллее.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Варвара Романова
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