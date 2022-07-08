Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ пригорода Горловки
Мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Пантелеймоновка, который находится в пригороде Горловки, со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
"К величайшему сожалению, в горловском посёлке Пантелеймоновка <…> погиб мирный житель", — написал он в телеграм-канале.
Обстрел был зафиксирован в 13:30 по местному времени (совпадает с мск). Украинские силовики применили артиллерию калибра стандарта НАТО 15 мм, выпустив шесть снарядов. Как уточнил Приходько, разрыв боеприпаса был зафиксирован около школы.
Ранее Лайф рассказывал, что десять человек пострадали при обстреле ВСУ в Горловке. В числе раненых ребёнок. В Сети также появились кадры с места: в домах выбиты окна и даже части стен, местная жительница показывает дым от упавшего снаряда на аллее.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency