Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ пригорода Горловки

Мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Пантелеймоновка, который находится в пригороде Горловки, со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

"К величайшему сожалению, в горловском посёлке Пантелеймоновка <…> погиб мирный житель", — написал он в телеграм-канале.

Обстрел был зафиксирован в 13:30 по местному времени (совпадает с мск). Украинские силовики применили артиллерию калибра стандарта НАТО 15 мм, выпустив шесть снарядов. Как уточнил Приходько, разрыв боеприпаса был зафиксирован около школы.