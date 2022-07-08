На освобождённых территориях Харьковской области введено военное положение
Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев подписал указ о введении военного положения на освобождённых территориях региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
"С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <…> введено военное положение", — сообщили агентству.
Также на территории региона установлен комендантский час с ограничением передвижения граждан с 20:00 до 6:00 (мск).
Вместе с тем Российская армия продолжает вести бои за Харьковскую область. Недавно в регионе были сбиты украинские беспилотники, а также перехвачены баллистические ракеты "Точка-У" ВСУ.
ТАСС / AP Photo / Andrii Marienko