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Опубликовано 8 июля 2022, 09:43

Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области

Российские истребители Су-35С сбили украинские самолёты в Николаевской области

Российские истребители Су-35С сбили украинские самолёты МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолётами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Лазаревка Николаевской области", — сказал он.

Конашенков добавил, что российскими средствами ПВО за сутки также сбиты украинский самолёт МиГ-29 вблизи населённого пункта Голубовка Донецкой Народной Республики и девять беспилотников ВСУ в районах Жовтневое, Болдырево, Ковалёвка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.

В Херсонской области сбита украинская ракета
В Херсонской области сбита украинская ракета

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО РФ сбили 17 украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, это произошло, в частности, в районах населённых пунктов Надеждовка, Скадовск, Изюм, Норцовка и Новоплатоновка.

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Осипов
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