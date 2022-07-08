Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области

Российские истребители Су-35С сбили украинские самолёты МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолётами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Лазаревка Николаевской области", — сказал он.

Конашенков добавил, что российскими средствами ПВО за сутки также сбиты украинский самолёт МиГ-29 вблизи населённого пункта Голубовка Донецкой Народной Республики и девять беспилотников ВСУ в районах Жовтневое, Болдырево, Ковалёвка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.