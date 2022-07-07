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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 09:24
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Минобороны: Средства ПВО РФ сбили 17 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО за сутки сбито: 17 украинских БЛА в районах населённых пунктов Надеждовка, Зелёный Гай в Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод в Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатоновка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка в Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, было перехвачено шесть украинских баллистических ракет "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях, а также 12 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.

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А ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 350 украинских военных в районе Артёмовска (ДНР). По данным ведомства, на этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.

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ТАСС / Виталий Невар

Наталья Исакова
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