Минобороны: Средства ПВО РФ сбили 17 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО за сутки сбито: 17 украинских БЛА в районах населённых пунктов Надеждовка, Зелёный Гай в Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод в Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатоновка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка в Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Конашенкова, было перехвачено шесть украинских баллистических ракет "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях, а также 12 снарядов реактивной системы залпового огня в ДНР, Харьковской и Николаевской областях.