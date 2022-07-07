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Опубликовано 7 июля 2022, 09:22

Российские военные уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова

ВКС России уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова и пункт дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: <…> живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наёмников в Посад-Покровском Херсонской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова", — сказал он.

Вместе с тем российские военные уничтожили шесть пунктов управления, включая 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашева и двух подразделений территориальной обороны в районе Николаева. Ещё высокоточным оружием было ликвидировано три склада с вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Артёмовск, Северск и Звановка ДНР.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 350 украинских военных в районе Артёмовска. Вместе с ними было ликвидировано 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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