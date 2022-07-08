В США Крымский мост назвали "законной целью" для украинских войск
Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Крымский мост — законная цель для ВСУ
Крымский мост является законной целью для ВСУ, считает бывший Верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав. Падение этого объекта станет огромным ударом по России, заявил он в беседе с The Times.
"Несколько человек, с которыми я разговаривал, заявили, что "падение" (разрушение) Керченского моста (ещё одно название Крымского моста. — Прим. Лайфа) станет огромным ударом по России. Керченский мост — законная цель", — уверен Бридлав.
Генерал отметил, что Украина может ударить по мосту ракетами "Гарпун", которые Вашингтон недавно поставил Киеву. По его словам, западные лидеры и бывшее руководство обсуждают, что будет, если РФ начнёт топить украинские суда с зерном или если продолжится российская морская блокада. Ведутся беседы и на тему того, как Запад отреагирует на это.
Ранее западные СМИ узнали о планах солдат Бундесвера взорвать Крымский мост. Предварительно, военные похитили оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Прокуратура немецкого города Киля в данный момент проводит расследование в отношении мужчин по подозрению в грабеже в составе организованной группы.