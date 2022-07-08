Политолог раскрыла мотивы "военных экспертов" – самозванцев из Telegram

По мере проведения специальной военной операции на Украине в Сети и телеграм-каналах появился пул самозванцев, которые под видом военных экспертов пытаются на такой тяжёлой теме набрать себе какой-то социальный капитал. На такую тенденцию в разговоре с Лайфом обратила внимание политолог Анна Фёдорова. Она напомнила, что похожая ситуация складывалась во время эпидемии коронавируса: Интернет заполонили люди, претендующие на экспертность, которые на деле творчески переписывали то, что сами прочитали в открытых источниках, не утруждая себя фактчекингом.

"Здесь такая же история. Множество этих так называемых военных экспертов пишут в "Телеграме" о том, что они прочитали в Интернете, но это очень мало отношения имеет к реальности, фактически никакого. Я так понимаю, что многие люди это пишут, потому что живут надеждой на какие-то деньги от заграничных фондов. Не секрет, что у нас тут недавно был взлёт финансирования из-за границы всяких медиаоднодневок. То же самое логично предположить и про телеграм-каналы: у них надежда, что Запад их накормит", — рассуждает собеседница Лайфа.

Она отметила и другой типаж людей, которые c помощью интернет-фейков о спецоперации компенсируют "во всех смыслах бедность своей жизни". Но их, по словам Фёдоровой, не очень активно читают, поэтому их влияние на повестку переоценивать не стоит.

"Хотя действительно явление есть и совсем его не замечать нельзя. К тому же эти люди в будущем могут быть использованы для дестабилизации политической обстановки. Все они давно открытым текстом пишут, никак не стесняясь, что никакой России не должно существовать. Например, недавний пост журналистки Герасименко, которая уехала из страны и собирается через десять лет заниматься люстрациями. Примерно такого рода персонажи", — заключила она.