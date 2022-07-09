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Опубликовано 9 июля 2022, 13:26

Украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS

Последствия удара из американской HIMARS по Ирмино в ЛНР. Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Последствия удара из американской HIMARS по Ирмино в ЛНР. Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населённому пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 12:40 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)", — сказано в сообщении.

Это уже второй обстрел территории Луганской Народной Республики из HIMARS за сегодняшний день. Ранее сегодня ВСУ нанесли ракетный удар из американской установки по Ирмино, в результате которого мирная жительница получила ранение. Кроме того, был повреждён 21 жилой дом и линия электропередач.

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Оксана Попова
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