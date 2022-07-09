Украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS

Украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населённому пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 12:40 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)", — сказано в сообщении.