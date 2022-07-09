ВСУ нанесли ракетный удар из американской HIMARS по Ирмино в ЛНР

По городу Ирмино в ЛНР со стороны Украины были выпущены две ракеты залпового огня из американской высокомобильной артиллерийской системы HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05:30 (совпадает с мск) с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.