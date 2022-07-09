Союзные войска выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР

Союзные силы выбили вооружённые формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

"Населённый пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли", — передаёт ТАСС его слова.

Также Киселёв отметил, что на окраине города Северска был нанесён ракетный удар по большому скоплению ВСУ. В результате, по его словам, украинские войска понесли существенные потери.