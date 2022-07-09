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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 02:19
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Против дронов ВСУ впервые применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801

В рамках специальной военной операции на Украине против малогабаритных дронов ВСУ впервые было применено новейшее российское ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

"В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применён новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801", — сказал собеседник агентства.

ВСУ используют малогабаритные дроны, которые являются серьёзной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса. Такие средства борьбы, как ружьё ЛПД-801, могут эффективно противодействовать украинским коптерам, ведь многие из них переделаны дома "на коленке", отметил источник.

Дроны ВСУ оказались беспомощны перед новейшими российскими комплексами
Дроны ВСУ оказались беспомощны перед новейшими российскими комплексами

Ранее Лайф сообщал, что в воздушное пространство Брянской области дважды вошли украинские беспилотники. Один украинский дрон обстрелял пограничный пост и АЗС. По словам губернатора Богомаза, другой беспилотник сбит в Карачевском районе средствами ПВО России. В результате инцидентов пострадавших и разрушений нет.

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Светлана Шумакова
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