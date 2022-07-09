Против дронов ВСУ впервые применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801

В рамках специальной военной операции на Украине против малогабаритных дронов ВСУ впервые было применено новейшее российское ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

"В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применён новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801", — сказал собеседник агентства.

ВСУ используют малогабаритные дроны, которые являются серьёзной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса. Такие средства борьбы, как ружьё ЛПД-801, могут эффективно противодействовать украинским коптерам, ведь многие из них переделаны дома "на коленке", отметил источник.