Против дронов ВСУ впервые применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801
В рамках специальной военной операции на Украине против малогабаритных дронов ВСУ впервые было применено новейшее российское ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
"В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применён новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801", — сказал собеседник агентства.
ВСУ используют малогабаритные дроны, которые являются серьёзной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений республик Донбасса. Такие средства борьбы, как ружьё ЛПД-801, могут эффективно противодействовать украинским коптерам, ведь многие из них переделаны дома "на коленке", отметил источник.
Ранее Лайф сообщал, что в воздушное пространство Брянской области дважды вошли украинские беспилотники. Один украинский дрон обстрелял пограничный пост и АЗС. По словам губернатора Богомаза, другой беспилотник сбит в Карачевском районе средствами ПВО России. В результате инцидентов пострадавших и разрушений нет.
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