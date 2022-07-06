Дроны ВСУ оказались беспомощны перед новейшими российскими комплексами
В спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы "Ступор"
Служащие Вооружённых сил РФ в рамках военной спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы "Ступор". Эти средства предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Источник, на который ссылается ТАСС, заявил о высокой эффективности "Ступора" в полевых условиях. Разработка заглушает сигнал между оператором и беспилотником, и это приводит к тому, что украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. По словам собеседника агентства, необходимость таких переносных антидронов стала очевидной из-за большого количества беспилотников и небольших коптеров из арсенала ВСУ.
Где конкретно применяется подобная техника, источник уточнять не стал. Однако он оговорился, что разработка успешно используется на западе Донецкой Народной Республики.
Как ранее сообщал Лайф, украинские пилоты раскритиковали американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle и турецкие "Байрактары ТБ-2". Они считают, что первые являются опасными в применении, а вторые — практически бесполезными.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ