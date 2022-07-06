Дроны ВСУ оказались беспомощны перед новейшими российскими комплексами

Служащие Вооружённых сил РФ в рамках военной спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы "Ступор". Эти средства предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Источник, на который ссылается ТАСС, заявил о высокой эффективности "Ступора" в полевых условиях. Разработка заглушает сигнал между оператором и беспилотником, и это приводит к тому, что украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. По словам собеседника агентства, необходимость таких переносных антидронов стала очевидной из-за большого количества беспилотников и небольших коптеров из арсенала ВСУ.

Где конкретно применяется подобная техника, источник уточнять не стал. Однако он оговорился, что разработка успешно используется на западе Донецкой Народной Республики.