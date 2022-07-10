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Опубликовано 10 июля 2022, 08:40

Политолог объяснил слова Трампа о способности предотвратить конфликт на Украине

Политолог Баширов объяснил слова Трампа о способности предотвратить конфликт на Украине

Заявление экс-лидера США Дональда Трампа о предотвращении конфликта на Украине при его президентстве связано с выборами в американский Конгресс, которые состоятся 8 ноября. И в подобных высказываниях есть выгода, ведь никто не узнает, как могли бы в действительности сложиться события. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Марат Баширов.

"Это заявление больше для внутренней аудитории и связано с выборами в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. <...> Украинский кейс с этой точки зрения говорит нам в первую очередь, что внутриполитическая элита считает, что то, что происходит на территории этой страны, — это неудачная история для США", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что Трамп представляет оппозиционную Республиканскую партию. В настоящий момент результаты всех социальных исследований демонстрируют вероятную потерю демократами (партия Джо Байдена) большинства голосов как в Нижней, так и в Верхней палате. В этой связи Трамп пытается найти различные направления, которые помогли бы ему и соратникам перетянуть на свою сторону как можно больше избирателей. Такие заявления выгодны, ведь никто не узнает, действительно ли конфликт на Украине не произошёл бы при его президентстве в США, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем собеседник Лайфа указал на то, что именно американский ВПК зарабатывает больше всего на продаже оружия Киеву. "Для них украинский полигон оказался очень удобен для утилизации старых запасов, что есть у НАТО, и, соответственно, получения новых бюджетов и новых видов вооружения", — добавил Баширов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что на месте Джо Байдена смог бы предотвратить конфликт на Украине. Он уверен, что Америка ослабевает, в том числе из-за рекордной инфляции, подорожания топлива, потери США "энергетической независимости".

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Кристина Шайдуллина
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